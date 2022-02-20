Прочность Samsung Galaxy S22 Ultra проверили на видео

Блогер под ником PBKreviews протестировал новый флагманский смартфон Samsung на прочность. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Специалист записал видео, чтобы продемонстрировать прочность телефона в условиях жесткого контакта с различными поверхностями. Автор несколько раз ронял Samsung Galaxy S22 Ultra с различной высоты и показывал, какие повреждения получил телефон. Так, после падения гаджета с высоты в полтора метра блогер с неудовлетворением заметил, что защитное стекло на одном из объективов камеры смартфона треснуло.

Затем PBKreviews неоднократно бросал флагман с высоты человеческого роста на твердую поверхность и проверял его прочность. Автор заметил, что на корпусе телефона практически сразу появились царапины и сколы. После того, как блогер бросил смартфон с большой высоты, дисплей Samsung Galaxy S22 Ultra треснул и покрылся царапинами — при этом функциональность экрана сохранилась. Автор сделал вывод, что устройство провалило тест на прочность.

В заключении энтузиаст заметил, что топовый телефон Samsung требует аккуратного обращения. Так, проблемы с прочностью передней панели можно объяснить тем фактом, что экран девайса частично заходит на боковые рамки. Автор канала PBKreviews рекомендовал владельцам смартфона пользоваться защитными стеклами и стеклами.

Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra состоялся 9 февраля. Смартфон получил 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X, процессор Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, тройную камеру с объективами разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей. Стоимость устройства в максимальной комплектации составляет 155 тысяч рублей.

В сентябре блогер EverythingApplePro провел дроп-тест смартфонов серии iPhone 13 и назвал новые устройства Apple самыми прочными в линейке. Так, экран топового iPhone 13 Pro Max автору удалось разбить только после падения смартфона с большой высоты.