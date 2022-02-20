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Прочность Samsung Galaxy S22 Ultra проверили на видео

Samsung Galaxy S22 Ultra провалил тест на прочность

Блогер под ником PBKreviews протестировал новый флагманский смартфон Samsung на прочность. Ролик доступен на YouTube-канале автора.

Специалист записал видео, чтобы продемонстрировать прочность телефона в условиях жесткого контакта с различными поверхностями. Автор несколько раз ронял Samsung Galaxy S22 Ultra с различной высоты и показывал, какие повреждения получил телефон. Так, после падения гаджета с высоты в полтора метра блогер с неудовлетворением заметил, что защитное стекло на одном из объективов камеры смартфона треснуло.

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Затем PBKreviews неоднократно бросал флагман с высоты человеческого роста на твердую поверхность и проверял его прочность. Автор заметил, что на корпусе телефона практически сразу появились царапины и сколы. После того, как блогер бросил смартфон с большой высоты, дисплей Samsung Galaxy S22 Ultra треснул и покрылся царапинами — при этом функциональность экрана сохранилась. Автор сделал вывод, что устройство провалило тест на прочность.

В заключении энтузиаст заметил, что топовый телефон Samsung требует аккуратного обращения. Так, проблемы с прочностью передней панели можно объяснить тем фактом, что экран девайса частично заходит на боковые рамки. Автор канала PBKreviews рекомендовал владельцам смартфона пользоваться защитными стеклами и стеклами.

Анонс Samsung Galaxy S22 Ultra состоялся 9 февраля. Смартфон получил 6,8-дюймовый экран Dynamic AMOLED 2X, процессор Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, тройную камеру с объективами разрешением 108, 10, 10 и 12 мегапикселей. Стоимость устройства в максимальной комплектации составляет 155 тысяч рублей.

В сентябре блогер EverythingApplePro провел дроп-тест смартфонов серии iPhone 13 и назвал новые устройства Apple самыми прочными в линейке. Так, экран топового iPhone 13 Pro Max автору удалось разбить только после падения смартфона с большой высоты.

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Андрей Ставицкий
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