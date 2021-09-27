Прочность iPhone 13 проверили на видео

Блогер выяснил, что новые iPhone 13 Pro и 13 Pro Max являются самыми прочными в линейке

Блогер назвал новые смартфоны Apple самыми прочными в линейке. Об этом сообщается в рамках видео YouTube-канала EverythingApplePro.

Энтузиаст приобрел iPhone 13 Pro и 13 Pro Max с целью проверить прочность девайсов. Автор ронял смартфоны на бетонный пол из различных положений и с различной высоты, фиксируя внешнее состояние гаджетов. В результате трех падений смартфонов с высоты стола устройства не пострадали.

Затем автор трижды сбасывал флагманские смартфоны с высоты человеческого роста, проверяя их состояние после падения. В результате контакта с твердым полом на iPhone 13 Pro сперва появилась царапина, а после следующего падения дисплей гаджета разбился. Экран топового iPhone 13 Pro Max удалось разбить после падение смартфона с большой высоты, когда блогер забрался на стремянку.

Ведущий канала EverythingApplePro заметил, что даже после косметических повреждений оба смартфона продолжали работать — включая функцию камеры. Блогер подытожил, что новые флагманы Apple являются самыми прочными iPhone в истории линейки.

В 2020 году Apple заявила, что ее смартфоны оснащаются защитным стеклом Ceramic Shield. Данная особенность якобы предотвращает появление царапин на фронтальной панели устройств.

Ранее энтузиасты разобрали новые смартфоны Apple и продемонстрировали внутренности девайсов. Судя по фото, инженеры Apple уменьшили датчики TrueDepth, благодаря чему удалось добиться актуального размера «моноброви».