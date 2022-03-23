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Угроза кризиса заставила Таиланд ополчиться на криптовалюты

Таиланд с 1 апреля запретит платежи в криптовалюте

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

В Таиланде запретят использование криптовалют в качестве средства платежа, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Комиссии по ценным бумагам и биржам страны. Решение не распространяется на торговлю криптовалютой и инвестиции в нее. Новые ограничения вступят в силу с 1 апреля.

В заявлении говорится, что коммерческим операторам, в том числе криптобиржам, будет запрещено предоставлять услуги по использованию цифровых активов для оплаты товаров или услуг. Также криптобиржи обязаны прекратить рекламу подобных возможностей.

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Ополчиться на криптовалюты регулятор заставила угроза кризиса: жесткое регулирование цифровых активов в Таиланде происходит на фоне экономического спада. Притом популярность криптосектора среди инвесторов растет, и власти заявляют, что использование цифровых активов может негативно сказаться на устойчивости финансовой системы страны.

Они опасаются, что любое альтернативное платежное средство может снизить эффективность монетарной политики. Регулятор отмечает, что в случае кризиса ликвидности Банк Таиланда не сможет оказывать помощь различным финансовым учреждениям в иных формах, кроме национальной валюты.

При этом регуляторы страны признают важность таких технологий, как блокчейн, и Таиланд был одной из первых стран, где появился закон в поддержку бизнеса, связанного с цифровыми активами, подчеркнула комиссия. Банк Таиланда также планирует начать пилотный проект по запуску своей цифровой валюты.

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Платон Щукин
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