Анонсирована новая функция PlayStation 5

На PlayStation 5 появится функция переменной частоты обновления

Флагманская консоль PlayStation 5 получит функцию переменной частоты обновления. Об этом сообщается на сайте Sony.

Как объяснили в компании, функция переменной частоты обновления (Variable Refresh Rate, VRR) позволяет динамически синхронизировать частоту обновления экрана с частотой работы графического выхода PS5. Анонсированная опция снижает к минимуму количество визуальных артефактов, позволяя более плавно отображать картинку. VRR появится на консолях нового поколения «в ближайшие месяцы».

«Игровой процесс во многих играх для PS5 кажется более плавным, поскольку сцены отображаются мгновенно, графика выглядит более четкой, а задержка ввода уменьшается», — рассказали о преимуществах работы VRR в Sony. Опция будет работать на телевизорах и мониторах, имеющих разъем HDMI 2.1.

В сообщении говорится, что ранее выпущенные игры могут быть адаптированы под новую функцию с помощью патча. Будущие тайтлы получат поддержку VRR с самого начала. «В качестве дополнительной возможности вы также можете применить опцию VRR к играм для PS5, которые ее не поддерживают», — подчеркнули авторы.

Sony показала геймерам дизайн шлема виртуальной реальности нового поколения в конце февраля. Новая VR-гарнитура поддерживает тактильную обратную связь, отслеживание взгляда пользователя, разрешение 4K HDR, частоту кадров 90/120 герц, обзор 110 градусов.