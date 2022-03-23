Поездка принца Уильяма на Ямайку вызвала бурные протесты местных жителей

Визит британского принца Уильяма вызвал протесты среди научной и политической элиты Ямайки

На Ямайке часть местных жителей обрушилась с критикой на британскую монархию из-за визита принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Об этом сообщает Metro.

Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли на Ямайку, приурочив свой визит к празднованию 60-летия независимости страны и 70-летию правления Елизаветы II. Однако поездка вызвала бурные протесты среди представителей научной и политической элиты острова.

«Мы не видим причин праздновать 70-летие восхождения вашей бабушки на британский престол, потому что ее правление и правление ее предшественников увековечили величайшую трагедию в области прав человека в мировой истории», — говорится в открытом письме, направленном принцу Уильяму сотней лидеров мнений на острове.

Из обращения следует, что принц Уильям как наследник британского престола является «бенефициаром богатства, накопленного на протяжении веков, в том числе за счет порабощения и торговли африканцами». Авторы письма также потребовали официальных извинений от британской короны за эксплуатацию населения Ямайки и работорговлю. На острове сильны республиканские настроения и движение за смещение Елизаветы II с поста руководителя страны.

Однако, как сообщает Jamaica Star, несмотря на протесты в правительственном квартале Кингстона, жители бедных районов радостно приветствовали принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Ямайка была колонизирована Великобританией в 1655 году и превратилась в один из крупнейших центров производства сахарного тростника. На плантациях массово использовался рабский труд. Сегодня страна входит в состав Содружества наций.

Ранее сообщалось, что индейцы вынудили принца Уильяма отказаться от визита в заповедник в Белизе. Местные жители устроили акцию протеста с плакатами, на которых было написано: «Принц Уильям, уходи с нашей земли», и не позволили использовать футбольное поле для посадки вертолета.