CD Projekt RED опровергла слухи о новом «Ведьмаке»

В CD Projekt RED заявили, что их новая игра не получит названия «Ведьмак 4»

Новая игра серии «Ведьмак» не окажется эксклюзивом для какой-то одной платформы. Об этом в своем Twitter заявил PR-директор студии CD Projekt RED Радек Грабовски (Radek Grabowski).

Радек Грабовски опроверг несколько слухов о «Ведьмаке», которые распространились в сети после анонса новой серии тайтла. По словам представителя польской студии, CD Projekt RED точно не будет выпускать «Ведьмак 4». Таким образом, разрабатываемый тайтл может получить нового героя и не оказаться продолжением прошлой игры.

Также Грабовски отметил, что новая игра во вселенной «Ведьмак» не будет эксклюзивом для какой-то одной платформы. Судя по всему, подобные слухи стали обсуждать после того, как в студии сообщили, что при работе над игрой геймдизайнеры CD Projekt RED будут консультироваться со специалистами Epic Games.

Журналисты издания AltChar отметили, что эксклюзивность новой игры серии «Ведьмак» для платформы Epic Games Store вызвала бы вопросы. «Это оказалось бы странным шагом — особенно после того, как Cyberpunk 077 продавалась как горячие пирожки в Steam», — подчеркнули авторы.

Студия CD Projekt RED представила новую игру серии «Ведьмак» 21 марта. В рамках раннего анонса разработчики показали лишь изображение с ведьмачьим медальоном, покрытым снегом, и подзаголовком «Новая сага начинается». Актуальный тайтл серии — «Ведьмак 3» — вышел в мае 2015 года.