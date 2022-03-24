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Минобороны КНР отреагировало на данные о просьбах России оказать военную помощь

Минобороны КНР назвало ложью заявления о том, что Китай знал про спецоперацию на Украине

Фото: РИА Новости

Министерство обороны Китая назвало ложью заявления о том, что Пекин знал о спецоперации России на Украине. Так в КНР отреагировали на данные о том, что Москва якобы просила оказать ей военную помощь. Об этом сообщает РИА Новости.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин во время обращения. Он также обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны: ответ России будет незамедлительным, подчеркнул глава государства.

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Варвара Кошечкина
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Минобороны КНР отреагировало на данные о просьбах России оказать военную помощь
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