Политолог Санакоев заявил, что Китай считает США виновными в ситуации на Украине

Китай решил не присоединяться к антироссийским санкциям и продолжить поддерживать отношения с Москвой, несмотря на давление США. В Пекине однозначно считают Вашингтон ответственным за обострение ситуации на Украине, объяснил руководитель российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Он указал на эту позицию китайских властей в разговоре с «Лентой.ру».

Сближение курса России и Китая связано не с противостоянием Вашингтону, а с тесными экономическими отношениями двух государств. Изменить это Соединенным Штатам будет сложно, считает политолог Сергей Санакоев.

«Вопрос сближения Пекина и Москвы не стоит, потому что мы и так вместе. Что бы американцы в этом плане ни предпринимали, совершенно бесполезно уговаривать китайцев. Китайцы однозначно возлагают вину за происходящее сегодня на Украине на американцев из-за расширения НАТО на восток. Ни о каком присоединении Китая к санкциям США против России не может быть речи. Китайцы вообще не воспринимают такие меры, санкционный язык — это не про китайцев», — объяснил он.

Как изящно высказалась китайская телеведущая Лю Синь, сегодня американцы в разговоре с китайцами говорят: «вы сейчас нам помогите справиться с вашим другом, чтобы мы потом могли справиться с вами» Сергей Санакоев Руководитель российско-китайского аналитического центра

Как сообщало издание Politico, после переговоров Джо Байдена и Си Цзиньпина раскол в отношениях стран усилился. Однако, по мнению Сергея Санакоева, не стоит ждать усугубления экономической войны со стороны Пекина.

«Кроме того, что некоторые китайские компании, которые работали в США, начали сворачивать свою деятельность, оценив, что им больше нравятся перспективы российского рынка, ничего не произошло. Но мы не питаем иллюзий, другие китайские компании могут выбрать американский рынок. Что касается государственного уровня, Китай будет способствовать максимальному развитию сотрудничества с Россией, в том числе в платежах. Если тут США пойдут на вторичные санкционные меры, китайцы нанесут ответ», — заключил специалист.

По данным Politico, переговоры Джо Байдена и Си Цзиньпина выявили серьезные разногласия по вопросам Тайваня и спецоперации России на Украине.