Стало известно о сближении Си Цзиньпина с Россией после разговора с Байденом

Си Цзиньпин усилил поддержку России по вопросу Украины после переговоров с Джо Байденом

Стало известно о сближении председателя КНР Си Цзиньпина с Россией после прошедших на прошлой неделе переговоров с президентом США Джо Байденом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Politico.

По данным издания, переговоры лидеров выявили углубляющийся раскол между их позициями насчет спецоперации России на Украине.

При этом Байден не смог убедить Си Цзиньпина использовать влияние Китая для прекращения спецоперации. «Сообщение МИД Китая всего за несколько часов до разговора Си Цзиньпина с Байденом наводило на мысль, что любые решения, принимаемые Китаем по поводу украинского кризиса, вряд ли оправдают ожидания США», — говорится в материале.

Издание отмечает, что вместо этого Китай укрепляет свои отношения с Россией и выступает против попыток Вашингтона остановить проведение спецоперации.

18 марта президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели двухчасовой телефонный разговор. В ходе переговоров лидер Китая заявил президенту США, что помимо развития двусторонних отношений Пекин и Вашингтон должны брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия.