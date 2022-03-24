Алек Болдуин вернется в кино после стрельбы на съемочной площадке

Актер Алек Болдуин вернется к работе спустя пять месяцев после стрельбы на киноплощадке

Американский актер Алек Болдуин вернется в кино спустя пять месяцев после инцидента со стрельбой на съемочной площадке фильма «Ржавчина». Об этом пишет Variety.

Известно, что артист сыграет в двух итальянских рождественских картинах вместе со своим братом Уильямом. Речь идет о семейных анимационно-игровых комедиях под названием Kid Santa и Billie’s Magic World.

В проектах Болдуины воссоединятся с режиссером Франческо Синкуемани, с которым они уже работали прежде над фильмами «Андрон — Черный лабиринт» и The Christmas Witch. Производством лент займется компания Minerva Pictures.

22 октября 2021 года в ходе съемок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, однако они оказались боевыми. В результате была убита оператор Галина Хатчинс, режиссер фильма Джоэл Соуса получил ранения. Позже Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.