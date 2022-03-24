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Суд арестовал более 20 человек после массовой драки в Новой Москве

После массовой драки в Новой Москве 21 человека отправили в СИЗО на 15 суток

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Щербинский суд Москвы арестовал 21 человека за участие в массовой драке в Новой Москве. Об этом в четверг, 24 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Их признали виновными в совершении административного правонарушения по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и отправили в СИЗО на 15 суток.

Инцидент произошел во дворе жилого комплекса на Скандинавском бульваре. Участвующие в потасовке использовали биты и палки. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали с ножевым ранением.

После этого сотрудники правоохранительных органов задержали 43 мужчин. Начальник ГУ МВД столицы Олег Баранов рассказал, что причиной драки стал вопрос о том, кто будет разгружать транспортное средство.

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Елизавета Новикова
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