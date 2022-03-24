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Собиравшегося взорвать СИЗО в Норильске сторонника ИГ заключили под стражу

Суд арестовал на 2 месяца сторонника ИГ, готовившего теракт в Норильске, он признал вину

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Суд избрал меру пресечения 25-летнему стороннику запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовившего теракт на объекте ФСИН в Норильске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

Мужчина арестован на два месяца. Его заключили под стражу по ходатайству следствия. Он признал вину.

23 марта ФСБ сообщила о задержании жителя Норильска. На допросе он рассказал, что пару месяцев назад приобщился к радикальному исламу, решил присягнуть ИГ. Мужчина создал свой Telegram-канал, там было 11 человек, для которых он публиковал ролики с призывами вступить в террористическую организацию. Подозреваемый рассказал, что изготовил две бомбы, схему нашел в интернете. Он планировал «в конце апреля подорвать СИЗО, чтобы освободить пленных мусульман».

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Любовь Ширижик
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