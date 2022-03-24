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Минобороны обвинило США в испытаниях неапробированных лекарств на военных ВСУ

МО РФ заявило о попытке испытаний США на военнослужащих ВСУ неапробированных лекарств

Фото: Денис Абрамов / РИА Новости

Россия получила документы, которые подтверждают попытку испытаний США на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) неапробированных лекарственных средств. Об этом журналистам заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Представитель ведомства пояснил, что речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug, которые не были лицензированы в США и Канаде.

Испытания неапробированных лекарственных средств запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами, уточнил Кириллов.

Согласно опубликованным в болгарских СМИ данным, в ходе экспериментов США только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, добавил представитель Минобороны России.

Ранее Кириллов рассказал, что патогенные материалы, находившиеся в американских биолабораториях на Украине, могли быть в любой момент разосланы по Европе.

По его мнению, в случае реализации такого сценария, угроза могла бы быть сопоставима с пандемией коронавируса.

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Анна Щербакова
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