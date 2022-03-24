Минобороны обвинило США в испытаниях неапробированных лекарств на военных ВСУ

МО РФ заявило о попытке испытаний США на военнослужащих ВСУ неапробированных лекарств

Россия получила документы, которые подтверждают попытку испытаний США на военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) неапробированных лекарственных средств. Об этом журналистам заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Представитель ведомства пояснил, что речь идет о системе скрининга фармпрепаратов Deep Drug, которые не были лицензированы в США и Канаде.

Испытания неапробированных лекарственных средств запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами, уточнил Кириллов.

Согласно опубликованным в болгарских СМИ данным, в ходе экспериментов США только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, добавил представитель Минобороны России.

Ранее Кириллов рассказал, что патогенные материалы, находившиеся в американских биолабораториях на Украине, могли быть в любой момент разосланы по Европе.

По его мнению, в случае реализации такого сценария, угроза могла бы быть сопоставима с пандемией коронавируса.