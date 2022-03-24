Политолог рассказал о символизме встречи Байдена с НАТО и бомбежек Югославии

Политолог заявил, что многие американцы не помнят о бомбежках Югославии

Политолог Малек Дудаков считает символичным проведение саммита НАТО в Брюсселе в день начала бомбардировок Югославии в 1999 году. Однако он отметил, что это очевидно для России, а американские власти не только не помнят эту дату, но и не считают себя причастными к гибели тысяч людей.

«Мы наблюдаем определенный символизм в этой дате, 24 марта. Это начало операции в Югославии в 1999 году. Дата, конечно, не круглая, но тем не менее. Я думаю, что для многих американцев она не имеет значения, так как они не помнят того, что было. Что же касается американской власти - для них этот вопрос не особенно актуальный, они не видят необходимости в чем-либо раскаиваться, они уверены, что принуждали к миру бомбежками, которые продолжались 72 дня и от которых погибли тысячи граждан. Что в дальнейшем и привело к устроенному американцами перевороту против Слободана Милошевича», — отметил он.

Политолог напомнил, кто развязал войну после Второй Мировой.

«Конечно, для нас очевиден символизм. Для жителей Восточной Европы он очевиден и понятен. Одновременно с лицемерием американской стороны, которая сейчас пытается охарактеризовать украинский кризис как первую войну после Второй Мировой, хотя забывает, что первую крупную войну устроили как раз они. Для нас это лицемерие очевидно, но для американцев этот символизм неочевиден», — отметил он.

Напомним, 24 марта 1999 года войска НАТО начали бомбардировки Югославии в рамках операции «Союзническая сила». Авиаудары продолжались 78 дней и пришлись не только на военную, но и на гражданскую инфраструктуру. Операция проходила без санкции Совета Безопасности ООН, что стало грубым нарушением международного права. Согласно сербским данным, в результате бомбардировок НАТО погибли от 3,5 тысяч до 4 тысяч человек, ранения получили около 10 тысяч.