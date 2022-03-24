Полицейские спасли мужчину и сразу же арестовали его

Полицейские в США вызволили застрявшего в туалете мужчину и арестовали за наркотики

В США наряд полиции спас мужчину, застрявшего в кабинке туалета, и сразу же арестовал. Об этом сообщает New York Post.

Инцидент произошел в городе Нэйплс, штат Флорида, вечером в воскресенье, 20 марта. Сообщается, что на застрявшего в кабинке уличной уборной 34-летнего Джеймса Гусса обратили внимание прохожие. Американец кричал, что не может выбраться, и звал на помощь. Прибывшие на место полицейские увидели, что из-под двери кабинки торчит нога.

Гусс сообщил, что случайно зажал ногу дверью и теперь не может выбраться. Правоохранители вызволили его, усадили его на траву, а когда заглянули в уборную, обнаружили там опиоидный анальгетик фентанилом. Мужчину сразу же арестовали и предъявили ему несколько обвинений по статьям о торговле наркотиками.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Флорида вызвал полицейских, чтобы проверить качество купленных им наркотиков. Мужчину сразу же задержали.