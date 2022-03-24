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Бутик Cartier в Москве обклеили стикерами с фразой «Давай, до свидания!»

Московский бутик бренда Cartier обклеили стикерами с лозунгом «Давай, до свидания!»

Магазин ювелирного дома Cartier, который расположен в Столешниковом переулке в Москве, обклеили стикерами с фразой «Давай, до свидания!». Соответствующий ролик публикует бывший главный редактор Peopletalk Мадонна Мур в личном Telegram-канале.

На размещенных кадрах видно, как несколько парней приклеивают к стеклянной витрине и входным дверям бутика красные стикеры, на которых напечатан упомянутый лозунг. Известно, что фраза «Давай, до свидания!» стала вирусной в сети после того, как рэпер Тимати в 2012 году выпустил совместно с артистами лейбла Black Star песню с одноименным названием.

Помимо магазина бренда Cartier, наклейки появились на витринах других компаний, которые также приняли решение приостановить деятельность в России из-за ситуации на Украине. Среди них, например, ресторан быстрого питания «Макдоналдс» и одна из московских точек сети кофеен Starbucks.

Ранее группа компаний Kering, которая является владельцем люксовых брендов Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне ситуации на Украине. Кроме того, французский модный дом Louis Vuitton закрыл 124 бутика в России. Также временно будут закрыты магазины Hermes и Chanel.

Майя Пономаренко
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