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Чимаев порассуждал о возможности заработать легкие деньги в бою с чемпионом UFC

Хамзат Чимаев заявил, что ему легче победить Исраэля Адесанью, а не Камару Усмана

Фото: Globallookpress.com

Шведский боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев признался, что ему легче будет победить новозеландца Исраэля Адесанью, чем американца Камару Усмана. Об этом он сказал в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN.

Чимаев напомнил, что в предыдущем поединке против австралийца Роберта Уиттакера Адесанья легко позволил сопернику забрать спину в борьбе. «У Исраэля нулевая борьба. Если я заберу его спину, то оторву ему голову, снесу ее начисто», — рассуждал шведский спортсмен. Он отметил, что для него это возможность заработать легкие деньги.

9 апреля Чимаев проведет бой против бразильца Гилберта Бернса на турнире UFC 273. В предыдущем поединке в октябре прошлого года швед оказался сильнее китайца Ли Цзинляна. Всего в его активе 10 побед в 10 боях в карьере.

Адесанья — действующий чемпион UFC в среднем весе. Новозеландец выиграл 22 поединка при единственном поражении. Усман владеет титулом чемпиона UFC в полусредней весовой категории, в которой выступает и Чимаев.

Андрей Стрельцов
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