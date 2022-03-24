Песков подтвердил увольнение Чубайса по собственному желанию

Пресс-секретарь Песков подтвердил увольнение Чубайса с поста спецпредставителя президента

Бывший специальный представитель президента России по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс уволился по собственному желанию. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Да. Чубайс уволился по собственному желанию. А уехал-не уехал — это его личное дело Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Об уходе Чубайса с поста спецпредставителя президента также сообщает ТАСС со ссылкой на источник «из окружения Чубайса». «Да, это правда. Анатолий Борисович покидает этот пост», — сказал собеседник агентства.

Отъезд в Стамбул

Ранее Анатолия Чубайса заметили в Стамбуле у банкомата. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Издание также опубликовало снимок, на который попал человек, похожий на Чубайса. На фото мужчина в кепке и куртке стоит у банкомата. Уточняется, что кадр был сделан во вторник, 22 марта.

Два знакомых Чубайса подтвердили РБК, что он вместе со своей женой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул. По словам одного из знакомых политика, Чубайс «собирался вернуться» в Россию.

В то же время брат экс-главы «Роснано» Игорь Чубайс в беседе с изданием заявил, что ему о решении политика ничего не известно.

Не могу сказать, не в курсе Игорь Чубайс

Издание Forbes сообщило, что ему удалось дозвониться до Чубайса по телефону, но на вопрос, действительно ли он уехал из России, он не ответил и бросил трубку.

Собеседники агентства Bloomberg сообщали, что отъезд Чубайса связан с его позицией по спецоперации на Украине.

Реакция политиков

Отъезд бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса является логичным. Так информацию о том, что Чубайс покинул Россию прокомментировал зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин, его слова приводит «Говорит Москва».

По словам депутата, задачей политика, вероятно, было доведение России до дефолта, как это случилось, по мнению парламентария, в 1998 году. Он с этим справился, после чего решил покинуть страну, отметил Делягин.

Правда, дефолт объявлен не страной, он объявлен стране Западом. Но в общем миссия выполнена, задача решена. Он свою работу выполнил и с чистой совестью поехал домой куда-то. Где у него там дом — в Дании, в Америке, не знаю Михаил Делягин зампред комитета Госдумы по экономической политике

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов оказался рад отъезду бывшего спецпредставителя президента России Анатолия Чубайса из страны. Об этом сообщает агентство REGNUM.

Сообщают, что Чубайс уволился и уехал из России. Если это так, то туда ему и дорога. Хотя, по большому счету, зря выпустили: его надо было судить здесь! Геннадий Зюганов председатель КПРФ

Карьера Чубайса

Пост спецпредставителя президента России по связям с международными организациями для достижения устойчивого развития Анатолий Чубайс занял 4 декабря 2020 года. До этого политик возглавлял созданную в 2013 году управляющую компанию «Роснано».

В начале 1990-х годов Чубайс курировал процесс приватизации в России. В 1994 году Чубайс был назначен первым заместителем председателя правительства. С 1998 по 2008 год он возглавлял энергокомпанию РАО «ЕЭС», а с 2008 Российскую корпорацию нанотехнологий».