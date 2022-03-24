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Ледники Эльбруса стали таять быстрее

Росгидромет зафиксировал, что скорость таяния ледников Эльбруса выросла в 5 раз за 5 лет

Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Ледники Эльбруса стали таять в пять раз быстрее в течение последних пяти лет, теряя по 1,25 квадратных километра в год. Об этом говорится в докладе Росгидромета «Об особенностях климата на территории РФ за 2022 год».

Согласно исследованиям, наибольшая убыль площади зафиксирована у ледников с максимальной их шириной: Джикиуганкез (4,5 километра) и Большой Азау (3 километра) на склонах Эльбруса. Их площади уменьшились на 8,12 квадратных километра и 6,35 квадратных километра (29,2 и 32,4 процента). В сумме составило 54,8 процента от общей убыли площади ледников Эльбруса за 1957-2020 годы — 26,4 квадратных километров (19,6 процента).

Максимальная убыль площади зафиксирована у карово-долинного ледника Козицете в верховьях долины реки Мамихдон, а длина ледников уменьшилась в среднем на 1,2 километра.

Ранее ученые Хьюстонского университета совместно с коллегами из Германии, Франции и Италии зафиксировали беспрецедентную скорость отступления ледников в море Амундсена в Западной Антарктиде. Плавучая часть этих ледников сдерживает массу льда, находящуюся на берегу, и ее соскальзывание может привести к значительному повышению уровня моря.

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Марина Совина
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