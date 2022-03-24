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Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ

Помощник президента Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на ТВ

Фото: Максим Гучек / РИА Новости

Помощник президента России и глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском телевидении и заменить их на советские фильмы. Его слова передает ТАСС.

«У нас есть члены комиссии — представители телеканалов, передаю вам зов с мест: коллеги, давайте все-таки поменьше развлекательных передач. Это как-то выглядит довольно нелепо в наше время», — высказался Мединский.

Вместо развлекательных передач советник президента призвал транслировать на российском ТВ советские фильмы. «Даже иностранное хорошее кино без авторских прав — кому сейчас нужны эти авторские права? Люди будут вам признательны», — добавил он.

По мнению Мединского, сегодня перед Россией стоит «величайший вызов в истории» и «надо действовать сообразно этому вызову». «Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке», — заявил он.

Ранее 25 февраля стало известно, что Первый канал изменил сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности. Аналогичные меры предпринял телеканал «Россия 1».

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Асель Минбаева
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