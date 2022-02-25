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«Россия 1» изменит сетку вещания

Телеканал «Россия 1» откажется от юмористических программ в выходные 26 и 27 февраля

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Телеканал «Россия 1» изменит сетку вещания на ближайшие выходные. Об этом 25 февраля сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

Уточняется, что в субботу, 26 февраля, и в воскресенье, 27 февраля, с эфира будут сняты юмористические программы. «В воскресенье вместо шоу "Танцы со звездами" — "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым. Специальный выпуск"», — сказали представители телеканала.

Ранее стало известно, что сетку вещания изменит Первый канал. Заявлялось, что приоритет будет отдан программам общественно-политической направленности.

25 февраля также сообщалось о переносе трансляции игры 1/8 Высшей лиги КВН на Первом канале. Помимо того, Первый канал сообщил о приостановке выхода в эфир программы «Вечерний Ургант».

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Глава государства также призвал ВСУ сложить оружие и «идти домой». Минобороны России позже подчеркнуло, что вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.

Маргарита Щигарева
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