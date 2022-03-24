Кремль предупредил Болгарию о покупке газа за рубли

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Болгарии теперь придется покупать газ за рубли

Болгария выступила враждебно по отношению к России, поэтому ей теперь придется покупать газ за рубли, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Болгария в данном случае выступила с недружественными шагами, враждебными шагами по отношению к России. Поэтому ей придется за рубли [покупать газ], хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», — предупредил он, прокомментировав опасения Сербии из-за нежелания Болгарии платить за газ в рублях.

Песков подчеркнул, что все это не распространяется на Сербию, и ее озабоченности будут для Москвы в приоритете.

Ранее бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев признал, что страна зависит от поставок российского газа. Он также указал на отсутствие альтернатив голубому топливу из России.

23 марта российский лидер Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Он пояснил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение России продавать газ за рубли создаст много проблем. Он пояснил, что Болгария, через газотранспортную систему которой газ поступает в Сербию и Венгрию, заявила о нежелании платить за газ из РФ в рублях.