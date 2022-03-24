Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Кремль предупредил Болгарию о покупке газа за рубли

Пресс-секретарь Путина Песков заявил, что Болгарии теперь придется покупать газ за рубли

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Болгария выступила враждебно по отношению к России, поэтому ей теперь придется покупать газ за рубли, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Болгария в данном случае выступила с недружественными шагами, враждебными шагами по отношению к России. Поэтому ей придется за рубли [покупать газ], хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», — предупредил он, прокомментировав опасения Сербии из-за нежелания Болгарии платить за газ в рублях.

Песков подчеркнул, что все это не распространяется на Сербию, и ее озабоченности будут для Москвы в приоритете.

Ранее бывший заместитель министра энергетики Болгарии Явор Куюмджиев признал, что страна зависит от поставок российского газа. Он также указал на отсутствие альтернатив голубому топливу из России.

Материалы по теме:
Поднажмут за газ. Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
Поднажмут за газ.Европа хочет отказаться от российского газа. Почему это практически невозможно?
15 марта
С пустой трубой. Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
С пустой трубой.Давление на Россию может привести к энергетическому голоду и распаду Европы
5 марта

23 марта российский лидер Владимир Путин поручил в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Он пояснил, что Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

В тот же день президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение России продавать газ за рубли создаст много проблем. Он пояснил, что Болгария, через газотранспортную систему которой газ поступает в Сербию и Венгрию, заявила о нежелании платить за газ из РФ в рублях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гончарова
Обсудить
Последние новости
Песков объяснил долгое отсутствие Шойгу на публике
В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда
Составлен список самых популярных при поиске в Google причесок
Поход женщины в уборную принес семье 19 миллионов рублей
Мединский призвал уменьшить число развлекательных передач на российском ТВ
Шойгу доложил Путину и членам Совбеза о ходе спецоперации на Украине
Кремль прокомментировал ракетный пуск Северной Кореи
Раскрыта стоимость отдыха на популярных внутрироссийских направлениях
Роднина назвала ущербным чемпионат мира по фигурному катанию без россиян
Германия оценила возможность немедленного запрета на газ и нефть из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.