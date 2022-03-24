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Лукашенко предрек третью мировую войну из-за миротворцев на Украине

Лукашенко заявил, что введение миротворцев на Украину обернется третьей мировой войной

Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предрек третью мировую войну в случае введения западных миротворцев на Украину. Главу государства цитирует «Белта».

Лукашенко отметил, что «очумевшие поляки» предлагают президенту США Джо Байдену создать миротворческие силы и через Львов ввести их на Украину. «Вы понимаете, что это третья мировая война?» — спросил он.

Он также подчеркнул, что в угрожающей ситуации необходимо не оставаться в стороне «беленькими и пушистенькими», такая позиция может плохо обернуться для государства. «Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с автоматом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну — за нее надо цепляться зубами и держаться», — заявил президент.

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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на ближайшем саммите НАТО будет представлено предложение об отправке на Украину миротворцев. По его словам, Киев вправе обратиться с запросом о приглашении миротворческого контингента НАТО или войск других государств.

Против отправки каких-либо военных НАТО на Украину выступает Германия. Представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт подчеркнул, что канцлер ФРГ, а также французский и американский президенты неоднократно говорили о том, что никакой персонал или солдаты НАТО не будут высланы за пределы альянса.

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Алиса Реброва
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