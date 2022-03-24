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МИД прокомментировал высылку 45 российских дипломатов из Польши

В МИД РФ уличили Польшу в откровенной русофобии из-за высылки 45 российских дипломатов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Решение властей Польши о признании 45 российских дипломатов персонами нон грата — это сознательный шаг к окончательному разрушению двусторонних отношений. Так прокомментировали решение Варшавы о высылке дипломатов в официальном Telegram-канале МИД России.

«Варшава приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса», — сказано в заявлении ведомства. В МИД отметили, что Москва будет учитывать позицию польской стороны в своих будущих практических шагах.

В министерстве пообещали, что Россия не оставит шаг Польши без ответа, который заставит провокаторов задуматься и станет для них чувствительным. «Вся ответственность за происходящее и за возможные последствия целиком и полностью лежит на нынешних властях в Варшаве», — подчеркнули в МИД.

Правительство Польши приняло решение о высылке 45 россиян из страны 23 марта. Ноту о высылке работников российского диппредставительства польские власти вручили лично в руки Андрееву, его самого в списке не обнаружилось.

Виктория Кондратьева
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