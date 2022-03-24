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Россия вышлет черногорского дипломата

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника представительства Черногории

Фото: Globallookpress.com

В России объявили персоной нон грата сотрудника дипломатического представительства Черногории, он будет выслан из страны, говорится в сообщении ТАСС.

Отмечается, что посла Черногории в РФ Милорада Шчепановича 24 марта вызвали в МИД России и вручили соответствующую ноту министерства.

Это сделано в ответ на принятое 4 марта решение Черногории объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Подгорице. В МИД заявили, что решение ничем не было обосновано.

4 марта МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата и обязал в течение трех суток уехать из страны. В ведомстве отметили, что причиной стало расследование органов госбезопасности Черногории, которые признали деятельность дипломата «противоречащей Венской конвенции» о международном праве.

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Антон Похиляк
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