Россия вышлет черногорского дипломата

МИД России объявил персоной нон грата сотрудника представительства Черногории

В России объявили персоной нон грата сотрудника дипломатического представительства Черногории, он будет выслан из страны, говорится в сообщении ТАСС.

Отмечается, что посла Черногории в РФ Милорада Шчепановича 24 марта вызвали в МИД России и вручили соответствующую ноту министерства.

Это сделано в ответ на принятое 4 марта решение Черногории объявить персоной нон грата дипломата посольства России в Подгорице. В МИД заявили, что решение ничем не было обосновано.

4 марта МИД Черногории объявил российского дипломата персоной нон грата и обязал в течение трех суток уехать из страны. В ведомстве отметили, что причиной стало расследование органов госбезопасности Черногории, которые признали деятельность дипломата «противоречащей Венской конвенции» о международном праве.

