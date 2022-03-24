Планирующим путешествие за рубеж россиянам дали советы по расчетам в валюте

Россиянам посоветовали заранее оплатить услуги за рубежом через туроператора

Эксперты туристической отрасли дали российским туристам рекомендации, как избежать сложностей при оплате услуг и товаров в валюте за рубежом. Об этом сообщает портал TourDom.ru.

Глава компании «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов посоветовал путешественникам заранее внести через туроператора депозит в рублях для оплаты дополнительных услуг в отеле. «Тогда наличные туристам почти не понадобятся. Когда счет будет закрыт, мы вернем разницу, если она останется», — объяснил схему эксперт.

Руководитель сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян поддержал предложение коллеги и добавил, что сейчас туристы перед поездкой бронируют через турагентство самые разные услуги. Например, заранее планируют трансферы, экскурсии и даже ужины.

Помимо прочего, россиянам напомнили способ самостоятельного расчета: получить наличные за границей можно с помощью систем денежных переводов, самые крупнейшие и известные из них — «Золотая корона» и «Контакт». Через сайт или приложение сервисов деньги можно отправить самому себе.

Так, в Турции работают обе системы, в Египте партнером «Золотой короны» выступает Shift в отделениях банка Banque du Caire, однако в ОАЭ и Таиланде российские системы переводов не представлены. При этом специалисты портала напомнили про ограничения сумм переводов в месяц и про потери от конвертаций.

Ранее в марте в России запустили туры в Узбекистан, целью которых является оформление банковских карт платежных систем Visa и Mastercard. Цены на такую путевку начинаются от 23 тысяч рублей с человека, в стоимость входят проживание, трансфер, сопровождение при посещении банка, подготовка документов и медицинская страховка.