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Российские предприниматели столкнулись с проблемами при оплате аренды

Пятая часть российских предпринимателей столкнулась с проблемами при оплате аренды

Фото: Yura Timoshenko / Unsplash

Пятая часть российских предпринимателей, ведущих малый и средний бизнес, столкнулась с проблемами при оплате аренды за помещения. Об этом говорится в исследовании аналитического центра НАФИ, сообщает РБК.

В марте 2022 года специалисты провели опрос, в рамках которого опросили 500 предпринимателей со всех федеральных округов страны. Оплату аренды помещений просрочили 20 процентов респондентов. Просрочек пока не допустили 78 процентов опрошенных предпринимателей. Больше половины предположили, что могу столкнуться с подобной проблемой в будущем.

Представители бизнеса решили договориться с арендодателями об изменении платежей — ставки захотели изменить 62 процента опрошенных, 14 процентам респондентов собственники объектов пересмотрели условия аренды, 21 процент опрошенных заявил, что им отказали в изменении условий договора. Также 35 процентов предпринимателей не обсуждали подобный вопрос, 27 процентов находятся в процессе.

Ранее адвокат Валерия Леонова заявила, что арендатор имеет право не платить за жилье в двух случаях. К первому относится возникновении обстоятельств, не позволяющих совершить перевод средств. К таким случаям относится, например, потеря работы из-за пандемии.

Нина Ташевская
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