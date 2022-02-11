Россиянам назвали способы не платить за аренду

Арендатор имеет право не платить за жилье в двух случаях. Существующие варианты назвала россиянам адвокат Валерия Леонова, сообщает News.ru.

Съемщик может не платить за аренду при возникновении у него обстоятельств, не позволяющих совершить перевод средств. К таким случаям относится, например, потеря работы из-за пандемии. При этом необходимо договориться с арендодателем об отсрочке платежа или скидке и заключить дополнительное соглашение к договору аренды.

Другой способ не платить за жилье — изначально заключить с собственником договор о безвозмездном пользовании. «Из самого названия договора следует, что имущество передается безвозмездно, то есть без какой-либо платы за проживание в квартире», — рассказала Леонова и подчеркнула, что оба варианта имеют равную юридическую силу и применяются на практике.

Ранее в феврале россиянам спрогнозировали снижение стоимости аренды жилья. В 2022 году арендные ставки будут опускаться, так как из-за пандемии миграция трудоспособного населения сократилась и спрос на съемное жилье упал.