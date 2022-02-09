Россиянам пообещали снижение стоимости аренды жилья

Снижение стоимости аренды жилья в России произошло на фоне распространения коронавируса, заявил в эфире радио Sputnik главный редактор журнала «Дайджест российской и зарубежной недвижимости» Михаил Морозов. Он предположил, что съемные квартиры продолжат дешеветь и в первой половине 2022 года.

По словам эксперта, снижение ставок аренды жилья логично: в связи с эпидемиологической обстановкой миграция трудоспособного населения сократилась, и в результате спрос на съемное жилье упал. «Мне кажется, что это основной фактор, который влияет на некоторое снижение цен на аренду», — подчеркнул Морозов.

В первой половине 2022-го ставки аренды дополнительно снизятся, пообещал он. Но в дальнейшем возможен их рост. «На сегодняшний день стоимость квартир подскочила, — пояснил эксперт. — Имея однокомнатную квартиру, например, в Москве, сдавать ее за 20 тысяч рублей уже невыгодно. Я думаю, что арендодатели будут давить на рынок с целью повысить цены». По прогнозу Морозова, повышения ставок можно ожидать «не раньше конца года».

Ранее сообщалось, что в январе 2022-го средние ставки долгосрочной аренды снизились в большинстве крупных городов России. На фоне растущей конкуренции за съемщиков арендодатели массово соглашаются на дисконты при сдаче своих объектов, пояснили аналитики.