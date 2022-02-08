Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россияне массово снизили стоимость аренды квартир

В январе 2022-го стоимость аренды однокомнатных квартир в России упала до 20 тысяч рублей

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

На российском рынке съемного жилья наступило затишье, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные риелторов и аналитиков. В январе 2022-го средние ставки долгосрочной аренды снизились в большинстве крупных городов страны.

По итогам первого месяца года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах страны составила 20,2 тысячи рублей, двухкомнатных — 29,4 тысячи рублей, подсчитали эксперты ЦИАН. За месяц оба этих показателя сократились на один процент.

В компании «Этажи» изданию сообщили, что рост ставок аренды замедлился, а в ряде городов они вовсе снизились. Самый большой дисконт в январе зафиксирован в Москве: ставка для местных «однушек» упала более чем на три процента, для «двушек» — на 1,2 процента. Сократилась стоимость аренды жилья в Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону. На фоне растущей конкуренции за съемщиков арендодатели массово соглашаются на дисконты при сдаче своих объектов, отметил представитель компании.

Резкого роста стоимости аренды в первом квартале эксперты не ожидают — по их мнению, увеличивающийся объем предложения жилья и «перегретые» за прошлый год ставки будут сдерживать удорожание.

Материалы по теме:
«Вопрос национальности стоит очень остро» В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
«Вопрос национальности стоит очень остро»В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
20 октября
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября

Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Променявший США на Россию олимпийский чемпион Уайлд завоевал бронзу Игр-2022
Названы самые подорожавшие за год продукты в России
В ЛНР заявили о переброске в Донбасс британских спецназовцев
Стивен Содерберг возмутился отсутствием секса в супергеройских блокбастерах
Ряд интернет-ресурсов обяжут сотрудничать с официальным российским измерителем
Россияне массово снизили стоимость аренды квартир
Кожаный комбинезон Кристины Агилеры высмеяли в сети
Школьница из Москвы попала в больницу из-за помады
Ученые поставили точку в вопросе половой дисфункции у мужчин после COVID-19
Предсказавший пандемию COVID-19 вирусолог спрогнозировал спад и новую волну
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.