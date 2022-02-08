Россияне массово снизили стоимость аренды квартир

На российском рынке съемного жилья наступило затишье, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на данные риелторов и аналитиков. В январе 2022-го средние ставки долгосрочной аренды снизились в большинстве крупных городов страны.

По итогам первого месяца года средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах страны составила 20,2 тысячи рублей, двухкомнатных — 29,4 тысячи рублей, подсчитали эксперты ЦИАН. За месяц оба этих показателя сократились на один процент.

В компании «Этажи» изданию сообщили, что рост ставок аренды замедлился, а в ряде городов они вовсе снизились. Самый большой дисконт в январе зафиксирован в Москве: ставка для местных «однушек» упала более чем на три процента, для «двушек» — на 1,2 процента. Сократилась стоимость аренды жилья в Нижнем Новгороде, Казани, Ростове-на-Дону. На фоне растущей конкуренции за съемщиков арендодатели массово соглашаются на дисконты при сдаче своих объектов, отметил представитель компании.

Резкого роста стоимости аренды в первом квартале эксперты не ожидают — по их мнению, увеличивающийся объем предложения жилья и «перегретые» за прошлый год ставки будут сдерживать удорожание.

Ранее стало известно, что российский Минстрой разработал законопроект о создании государственной информационной системы (ГИС) для контроля за операциями по аренде квартир. В ведомстве считают, что с помощью ГИС получится сделать рынок аренды более открытым и прозрачным.