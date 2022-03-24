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В Казани почтили память Рудольфа Нуриева

В Казани прошла торжественная церемония возложения цветов к памятнику Рудольфа Нуриева

Фото: nureyev.org

В Казани прошла торжественная церемония возложения цветов к единственному в России памятнику танцору Рудольфу Нурееву. Об этом сообщает «Татар-информ».

К памятнику, расположенному в сквере возле Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля, возложить цветы явились, в частности, итальянский скульптор и художница Лиза Сотилис, народный артист СССР Вячеслав Гордеев и представители Татарского театра оперы и балета. Торжественная церемония была приурочена к проекту «Нуреевские сезоны», который проводится в Казани, Уфе и Москве.

«Нуреевские сезоны» проходят в Казани с 23 по 27 марта. В рамках фестиваля пройдет показ документальных и художественных фильмов о Нурееве, а также эксклюзивная фотоэкспозиция из ранее неизвестных в России снимков артиста. Сообщалось, что все мероприятия будут бесплатными для посещения.

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Евгений Шульгин
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