Покупатель раскрыл схему обмана в магазине популярной сети

Покупатель магазина сети 7-Eleven заметил скиммер, считывающий данные банковской карты

Мужчина рассказал, что столкнулся с мошенничеством при покупке в одном из магазинов популярной сети 7-Eleven. Ролик, в котором он раскрыл схему обмана, появился на сайте Reddit.

На видео, снятом возле кассы, мужчина поднял накладную панель, установленную на терминале для безналичной оплаты. «Посмотрите! Вы это видите?» — возмутился он в кадре. После этого покупатель навел камеру на продавца, но тот попытался скрыться.

В подписи к ролику говорится, что накладная панель, которую мужчина заметил на терминале, — это скиммер, мошенническое устройство для считывания данных банковской карты.

Под роликом с разоблачением магазина юзеры оставили около 2500 комментариев. Один из пользователей признался, что теперь будет вести себя осторожнее при оплате покупок. «Я больше никогда не смогу смотреть на эти терминалы как раньше», — написал он. Другой юзер пошутил, что мошенники бы сильно разочаровались, если бы получили доступ к его карте, так как у него на счету нет денег.

Ранее один из пользователей сайта Reddit рассказал, что получил от интернет-магазина Amazon неожиданную посылку — четыре DVD-диска с мультфильмом «Коты-аристократы». Пост вызвал бурные обсуждения в сети: оказалось, что мужчина случайно раскрыл мошенническую схему с онлайн-ретейлером.