Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Apple ограничила оплату картами «Мир»

Компания Apple начала ограничивать оплату картами «Мир»

Фото: Shutterstock

Компания Apple ограничила оплату картами «Мир», а также начала постепенно убирать ранее добавленные карты из сервиса Apple Pay. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные поддержки держателей карты «Мир».

«Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы "Мир". На данный момент уже и добавленные (карты) они постепенно убирают из приложения Apple Pay», — приводит агентство слова сотрудника поддержки. До этого в системе «Мир» говорили, что оплата уже загруженными в сервисе Apple Pay картами проходит без ограничений. Также в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) отмечали существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис.

О том, что Apple Pay перестанет работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard, стало известно 6 марта. Однако, отмечали в ЦБ, россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
США ввели новые санкции против России
В России высказались о судьбе YouTube после разблокировки канала советского кино
Россия вышлет черногорского дипломата
Захарова оценила возможный запрет на заход в порты Латвии российским кораблям
Российские миллиардеры стали богаче
Блогерша показала легкий способ подогнать под фигуру джинсы маленького размера
Российский губернатор рассказал о здоровье Жириновского
НАТО создаст четыре новые боевые группы на востоке альянса
Россиянам назвали стоимость длительных зарубежных туров
На Украине возбудили дела против 161 российского сенатора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.