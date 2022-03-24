Компания Apple начала ограничивать оплату картами «Мир»

Компания Apple ограничила оплату картами «Мир», а также начала постепенно убирать ранее добавленные карты из сервиса Apple Pay. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные поддержки держателей карты «Мир».

«Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы "Мир". На данный момент уже и добавленные (карты) они постепенно убирают из приложения Apple Pay», — приводит агентство слова сотрудника поддержки. До этого в системе «Мир» говорили, что оплата уже загруженными в сервисе Apple Pay картами проходит без ограничений. Также в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) отмечали существенное снижение количества загрузок новых карт в платежный сервис.

О том, что Apple Pay перестанет работать с выпущенными российскими банками картами Visa и Mastercard, стало известно 6 марта. Однако, отмечали в ЦБ, россияне по-прежнему смогут воспользоваться стандартной контактной или бесконтактной оплатой картами на всей территории страны.