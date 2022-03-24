Бразилия объявила об увеличении добычи нефти на 10 процентов к концу года

Добыча нефти в Бразилии к концу года вырастет на 300 тысяч баррелей в день или на 10 процентов от текущего уровня. Об этом на министерской встрече Международного энергетического агентства (МЭА) в Париже заявил министр горнорудной промышленности и энергетики Бенту Албукерке, передает ТАСС.

По его словам, добиться такого результата удалось благодаря достижениям в регулировании, модернизации национального рынка и инвестиций в подсолевые месторождения. Ранее Минэнерго Бразилии сообщало об увеличении добычи только на 7,3 процента.

Албукерке подтвердил, что правительство страны по-прежнему привержено политике энергетического перехода, а увеличение добычи необходимо для переходного этапа.

Дефицит нефти, связанный с действиями России на Украине, остается главной угрозой мировому энергетическому рынку в последний месяц. Проблема санкционного давления обостряется тем, что многие нефтетрейдеры отказываются от покупок сорта Urals из-за возможных рисков.

На этом фоне российские нефтяники предпринимают попытки продавать больше нефти азиатским странам, которые не вводили санкции. При этом вице-премьер Александр Новак не исключает, что если на продажу российской нефти наложат полное эмбарго, стоимость барреля в мире взлетит до 300 долларов.