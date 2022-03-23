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Россия попытается продать больше нефти в Азию

Вице-премьер Новак сообщил о переговорах по дополнительным поставкам нефти в Азию

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия попытается продавать в азиатские страны более существенные объемы нефти. Соответствующие переговоры ведутся с партнерами в регионе, сообщил вице-премьер Александр Новак, пишет РИА Новости.

Он пояснил, что трубопроводная инфраструктура и поставки танкерами через морские порты уже есть, реализуются текущие контракты. «При этом, безусловно, мы говорим с нашими азиатскими партнерами о возможности дополнительных объемов поставок на азиатские рынки в случае возникновения такой необходимости», — сказал Новак в рамках правительственного часа в Госдуме.

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Также вице-премьер во время своего выступления предсказал мировой энергетической отрасли коллапс в случае санкций на продажу энергоресурсов из России. По его словам, доля экспорта российских энергоресурсов составляет порядка 20 процентов от мирового уровня торговли, и компенсировать подобные объемы за короткое время нельзя.

В понедельник, 21 марта, Новак допускал, что при полном отказе от российской нефти стоимость сырья может вырасти до 300 долларов за баррель, хотя такой сценарий и маловероятен.

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Платон Щукин
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