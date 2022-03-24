Боец UFC Олейник допустил возвращение в Россию

Боец UFC Олейник допустил, что вернется в Россию, если поступят предложения по работе

Российский боец смешанного стиля (MMA) Алексей Олейник допустил, что вернется в Россию, если поступит интересное предложение по работе. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

44-летний тяжеловес, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), перебрался в США, где тренируется в зале American Top Team. Россиянин живет в штате Флорида. Олейник признался, что пока не определился с тем, где будет жить после завершения выступлений.

«Буду находиться там, где буду больше востребован. Если моим детям будет лучше в одной стране или в другой — я буду там», — отметил Олейник. Он добавил, что мог бы возглавить спортивную организацию в России.

26 марта Олейнику предстоит поединок против Илира Латифи. В случае успеха россиянин одержит 60-ю победу в карьере.

Олейник проиграл три последних поединка под эгидой UFC. Олейник уступил Деррику Льюису, Крису Даукаусу и Сергею Спиваку. Всего в активе россиянина 59 побед при 16 поражениях. Олейник начал выступления в UFC в 2014 году.