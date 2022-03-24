В России перечислили последствия британских антироссийских санкций

Экономист Юденков назвал невозможными расчеты в фунтах стерлингов из-за британских санкций

После ввода Великобританией санкций против Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-Банка и других российских компаний для них станут невозможны расчеты в фунтах стерлингов, которые являются самой надежной валютой в кризисное время, считает экономист, профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков. Последствия этих ограничений он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Власти Великобритании ввели санкции против нескольких российских банков. Под санкции попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк. Санкции коснулись и 59 россиян и организаций в стране.

«Все это очень плохо. Два дня назад Франция ввела санкции против российских банков, арестовала 900 миллионов евро средств коммерческих банков, заблокировала 35 миллиардов ЦБ. Так что такой ход со стороны Англии в целом был ожидаем», — сказал Юденков.

Внутри России, для обычных пользователей российских банков, по словам Юденкова, последствий от ввода санкций не будет. Тем не менее это ставит под вопрос возможность проведения расчетов в британской валюте.

«Не знаю, произошел ли арест корреспондентских счетов банков, но, скорее всего, да. В любом случае, глобально все сводится к тому, что внутри страны все будет работать, как работало, а вот расчеты в фунтах стерлингов проводить уже будет нельзя. А ведь это была самая надежная валюта, но вкладываться в нее теперь нельзя, потому что теперь счета в любой момент могут заблокировать, а проводить расчеты будет нельзя. А ведь англичане могли неплохо на этом заработать, в итоге же такие шаги только тормозят бизнес, который и так серьезно пострадал в условиях санкций», — заметил Юденков.

15 марта власти Британии уже расширяли санкционный список. В него вошли российские государственные деятели, политики и журналисты, среди которых зампред Совбеза Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, премьер-министр Михаил Мишустин, официальный представитель МИД Мария Захарова, член Совбеза Сергей Иванов.