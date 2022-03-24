Стало известно о попытке вербовки ФБР сотрудников российского посольства в США

WP: ФБР пытается вербовать сотрудников российского посольства в США путем отправки рекламы

Федеральное бюро расследований (ФБР) США пытается вербовать сотрудников российского посольства в Вашингтоне путем отправки рекламы на смартфоны, работающие на территории дипмиссии. Об этом сообщает издание The Washington Post.

Из материала следует, что реклама ФБР США, всплывающая в социальных сетях, имеет четкие геолокационные границы. Так, сотрудник газеты получал ее на свой смартфон, находясь рядом со зданием посольства, но она пропадала, когда журналист отходил на противоположную сторону улицы.

Газета поясняет, что реклама «призвана использовать любое недовольство или гнев в связи со спецоперацией на Украине у сторонников дипмиссии».

«Предоставленная вами информация будет обрабатываться конфиденциально, а наше взаимодействие с вами будет профессиональным и уважительным», — утверждается на сайте главного контрразведывательного ведомства США.

Ранее министерство иностранных дел России (МИД) объявило, что посольству США вручена нота со списком сотрудников американского дипломатического представительства, объявленных в России persona non grata. Представители российского МИД также предупредили, что любые «враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ».