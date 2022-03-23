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МИД вручил посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников

МИД РФ вручил посольству США в Москве ноту со списком выдворяемых сотрудников

Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

МИД России вручил посольству США ноту со списком сотрудников американского дипломатического представительства, объявленных в России «persona non grata». Об этом пресс-служба российского внешнеполитического ведомства сообщила в Telegram.

В министерстве пояснили, что такая мера принята в ответ на аналогичные действия со стороны Вашингтона.

«23 марта вызванному в МИД старшему дипломату дипмиссии США в Москве была вручена нота со списком выдворяемых американских дипсотрудников, объявленных «persona non grata», в ответ на высылку Вашингтоном дипломатов Постпредства России при ООН в Нью-Йорке, а также российского сотрудника секретариата ООН», — говорится в сообщении.

Представители российского МИД также предупредили, что любые «враждебные действия США против России получат решительный и адекватный ответ».

Ранее посол США в России Салливан заявил, что власти США не планируют закрывать посольство в Москве, поскольку иметь такое представительство важно. Он пояснил: из-за опасений Вашингтона, что отношения между странами могут прерваться, власти страны разрабатывают планы, как действовать в том или ином случае.

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Марина Совина
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