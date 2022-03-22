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США пообещали не закрывать посольство в Москве

Посол США в России Салливан заявил, что посольство в Москве не закроют

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Власти США не планируют закрывать посольство в Москве, поскольку иметь такое представительство важно. Об этом заявил американский посол в России Джон Салливан в интервью «Новой газете».

Кроме того, Салливана пообещали не отзывать из Москвы.

«Я прекрасно знаю из бесед с президентом [США Джо Байденом] и с госсекретарем [Энтони] Блинкеном, насколько важно иметь дипломатическое представительство в России. Тем не менее мы видели знаки со стороны российского руководства, показывающие, что дипломатические отношения могут быть прекращены», — поделился дипломат.

Он также отметил: из-за того, что США опасаются, будто отношения между странами могут прерваться, поэтому планируют, как действовать в том или ином случае.

Ранее замгоссекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон также не хочет закрывать посольство России в американской столице.

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Елизавета Наумова
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