«РИА Новости» нашло в Волновахе документы, доказывающие подготовку Британией солдат ВСУ

Корреспондент РИА Новости обнаружил в городе Волноваха в Донецкой области тайник с документами, доказывающими факты подготовки британскими инструкторами украинских военных, к боям в Донбассе.

Среди найденных материалов — сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов. Согласно документу, обучение солдат ВСУ состояло из четырех модулей: «обучение обращению с оружием», «навигация», «медицинский тренинг» и «парное движение».

Ранее Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) заявила, что при освобождении города Марьинка были уничтожены, предположительно, три инструктора из США. На месте удалось обнаружить иностранное вооружение и личные вещи американских наемников. Погибших идентифицировали как капитана Майкла Хавкера, лейтенанта Логана Шрума и лейтенанта Круза Тоблина.

До этого издание Politico узнало, что Пентагон в декабре 2021 года рассматривал возможность отправки на Украину нескольких сотен американских военных инструкторов. Они должны были обучать украинские войска «нетрадиционным методам ведения войны», включая партизанские действия. Однако, как сообщалось, от этих планов было решено отказаться из-за позиции Белого дома.