Индия разрешила России вкладывать деньги в ее компании

России разрешили инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний

Власти Индии одобрили предложение России, которое позволит инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний, пишет The Print со ссылкой на источники.

Теперь россиянам разрешено вкладывать деньги в облигации индийских компаний и оплачивать вложения через счет в Резервном банке Индии. Один из источников рассказал, что деньги могут быть привлечены через облигации масала — номинированные в индийских рупиях и выпущенные за пределами Индии. Расчеты по ним идут в иностранной валюте, обычно в долларах.

Между тем индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) 23 марта купила три миллиона баррелей российской нефти марки Urals в рамках тендера с поставкой в мае. Это вторая покупка Urals компанией за последнее время.

Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза, поскольку Европа избегает покупок сырья из России. Чтобы упростить торговлю, страны рассматривают возможность перейти к расчетам в рублях и рупиях.