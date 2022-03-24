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Индия разрешила России вкладывать деньги в ее компании

России разрешили инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний

Фото: Amit Dave / Reuters

Власти Индии одобрили предложение России, которое позволит инвестировать в долговые ценные бумаги индийских компаний, пишет The Print со ссылкой на источники.

Теперь россиянам разрешено вкладывать деньги в облигации индийских компаний и оплачивать вложения через счет в Резервном банке Индии. Один из источников рассказал, что деньги могут быть привлечены через облигации масала — номинированные в индийских рупиях и выпущенные за пределами Индии. Расчеты по ним идут в иностранной валюте, обычно в долларах.

Между тем индийская государственная нефтеперерабатывающая компания Indian Oil Corporation (IOC) 23 марта купила три миллиона баррелей российской нефти марки Urals в рамках тендера с поставкой в мае. Это вторая покупка Urals компанией за последнее время.

Brent от TradingView

Экспорт российской нефти в Индию в марте увеличился в четыре раза, поскольку Европа избегает покупок сырья из России. Чтобы упростить торговлю, страны рассматривают возможность перейти к расчетам в рублях и рупиях.

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Платон Щукин
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