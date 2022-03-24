Власти российского региона рассказали о разрушениях из-за взрыва снаряда

Глава Белгородской области Гладков заявил о 20 поврежденных домах из-за взрыва снаряда

Более 20 домов и машин были повреждены в результате взрыва снаряда в селе Журавлевка Белгородской области, запущенного со стороны Украины. О разрушениях рассказал в своем Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Он заверил, что поврежденные дома восстановят в ближайшее время. Гладков пояснил, что в 12 домах повреждены окна, заборы, разрушена кровля.

На место инцидента уже направились замерщики окон и строительные эксперты, добавил губернатор.

В результате взрывов, зафиксированных в селе в ночь на 24 марта, разрушений или пострадавших не выявлено, подчеркнул белгородский губернатор.

23 марта Гладков рассказал, что в результате попадания снаряда, запущенного со стороны Украины в районе населенных пунктов Журавлевка и Нихотеевка, пострадали люди.

1 марта в Таганроге в районе военного аэродрома была сбита украинская ракета, в черте города слышали взрыв. В результате прогремевшего взрыва пострадали контейнеры, которые готовили к погрузке на аэродроме. Находящийся на полосе самолет Ил-76 не пострадал.

О начале проведения спецоперации по защите Донбасса стало известно 24 февраля. Такое решение принял президент России Владимир Путин. По его словам, эта мера стала ответом на просьбы о военной помощи, которые поступили от руководителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).