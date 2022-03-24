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В Кремле прокомментировали уход Чубайса фразой «уволился и уволился»

Песков заявил об отсутствии реакции Путина на увольнение Чубайса с поста спецпредставителя

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Президент России Владимир Путин вряд ли как-то отреагировал на уход Анатолия Чубайса, который покинул пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Песков отметил, что Чубайс не являлся регулярным сотрудником администрации президента, а работал на общественных началах. Увольнение чиновника пресс-секретарь президента прокомментировали фразой «уволился и уволился».

«Я не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем. Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм», — заявил Песков.

Пост спецпредставителя Чубайс занял 4 декабря 2020 года, а в 2008-2020 годах возглавлял «Роснано». В 1990-е он работал главой администрации президента, министром финансов и первым заместителем председателя правительства. О его увольнении стало известно 23 марта.

Также стало известно, что бывший кремлевский чиновник покинул Россию. «Коммерсантъ» опубликовал фото, на которое попал человек, похожий на Чубайса. На снимке мужчина в кепке и куртке стоит у банкомата. По данным издания, кадр был сделан во вторник, 22 марта.

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Варвара Кошечкина
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