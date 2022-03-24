Бывший игрок «Барселоны» Роналдиньо назвал Паоло Мальдини своим самым сложным соперником

Бывший полузащитник сборной Бразилии и «Барселоны» Роналдиньо назвал самого сложного соперника в карьере. Его слова приводит ESPN.

42-летний бразилец заявил, что бывший защитник сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини был самым совершенным защитником из всех, против кого он играл. Он напомнил, что успел выступить бок о бок с итальянцем. «Я стал другом своего кумира», — добавил Роналдиньо.

В январе 2018-го стало известно, что Роналдиньо завершил профессиональную карьеру. Последним клубом экс-игрока «Барселоны» был бразильский «Флуминенсе».

В составе каталонцев Роналдиньо дважды выигрывал чемпионат Испании, становился обладателем кубка Лиги чемпионов. Выступая за «Милан» бразилец выиграл чемпионат Италии.

