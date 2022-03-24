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Раскрыта опасность синяков

Гематологи Бычкова и Стуклов назвали синяки признаком патологии сосудов и болезней крови

Фото: Pixabay

Врач-гематолог, кандидат медицинских наук Светлана Бычкова и гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов рассказали об опасности синяков. Они особенно опасны для женщин, заявили медики в интервью Ura.ru.

Бычкова раскрыла опасность синяков и назвала их признаком патологии сосудов и болезней крови. Если они часто появляются на теле, то следует обратиться за помощью к терапевту и провести анализ крови. Врач добавила, что синяки «могут быть самого разного характера».

«Это может быть не синяк, а петехии, или какие-то другие геморрагические проявления. Они все имеют диагностическое значение, поэтому их должен изучать специалист», — объяснила Бычкова.

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Кроме того, синяки могут свидетельствовать о тромбоцитопении, при которой мелкие сосуды утрачивают крепкость, а кровотечения долго не останавливаются. В таком случае следует проводить дифференциальную диагностику, поскольку существуют как острые, так и хронические состояния.

В свою очередь гематолог, профессор РУДН, доктор медицинских наук Николай Стуклов призвал женщин наблюдать за синяками. Если они возникают у молодых девушек, то лучше пройти обследование, поскольку они могут свидетельствовать о таких скрытых болезнях, как тромбоцитопения, гипокоагуляция и болезнь Виллебранда.

«У женщин вся эта история может дебютировать и проявляться во время беременности и родов, поэтому к ним нужно внимательнее относиться», — призвал Стуклов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников предупредил о связи синяков на теле с опасной болезнью. В частности, их появление может стать признаком печеночной недостаточности.

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Марина Совина
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