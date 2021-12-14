Доктор Мясников предупредил о связи синяков на теле с опасной болезнью

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, что синяки на теле могут сигнализировать об опасной болезни. Доктор предупредил, что их появление может быть симптомом серьезного заболевания печени. Выпуск доступен на YouTube.

Доктор пояснил, что речь идет о печеночной недостаточности. «Первый ее симптом — нарушение свертываемости [крови], потому что в печени синтезируются все основные факторы свертывания», — рассказал Мясников.

Таким образом, появление синяков на теле может быть симптомом заболеваний печени на поздних стадиях, заключили в программе.

Ранее телеведущая Елена Малышева назвала три неочевидных симптома, которые могут свидетельствовать о проблемах с печенью. Одним из них является появление беспричинных синяков. По словам врача Игоря Городокина, в печени производятся белки, которые способствуют свертываемости крови. Поэтому при повреждении печени этот процесс нарушается.

Специалисты отметили, что насторожиться стоит, если синяки возникают часто и как будто без причины, то есть не в результате травм или каких-либо повреждений.