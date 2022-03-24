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Южная Корея провела ответный ракетный запуск после северокорейских испытаний

Южная Корея провела запуски ракет в ответ на испытания в КНДР

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Южная Корея провела собственные запуски крылатых и баллистических ракет в ответ на испытания в КНДР. Об этом сообщило южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на Минобороны страны.

Сообщается, что южнокорейские Вооруженные силы (ВС) запустили в сторону Японского моря две баллистические ракеты класса «земля-земля» и одну крылатую класса «воздух-земля». В Минобороны Южной Кореи сообщили, что стрельбы прошли успешно, снаряды поразили учебные цели точными попаданиями.

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«Мы подтвердили, что наши вооруженные силы имеют возможность и готовность нанести точный удар по объектам управления и поддержки любого пуска северокорейских ракет», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов Республики Корея Вон Чул Вон.

Ранее в Минобороны Японии сообщили, что ракета, запущенная Северной Кореей, пролетела около 1,1 тысячи километров и находилась в полете приблизительно 70 минут. Отмечалось, что максимальная высота ее полета достигла 6 тысяч километров.

24 марта береговая охрана Японии заявила, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Военные из Южной Кореи также подтвердили данные о пуске КНДР «неопознанного снаряда».

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Николай Чигасов
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