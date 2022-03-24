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Выявлена новая способность динозавров

Американские палеонтологи обнаружили способность спинозавров нырять и плавать

Фото: Yuya Shino / Reuters

Американские палеонтологи из Музея Филдса в Чикаго обнаружили новую способность спинозавров — самых крупных хищных динозавров Земли. Оказалось, что они могли нырять и плавать под водой. Выводы этого исследования описаны в журнале Nature.

Для этого ученые изучили плотность костей и черепа спинозавров и других представителей семейства Spinosauridae. Как минимум у двух видов спинозавров — Spinosaurus и Baryonyx — выявили примерно такую же толщину костей, как у современных водоплавающих млекопитающих: уток, пингвинов, тюленей, китов и других. Кроме того, кости этих динозавров были гораздо плотнее, чем у ныне живущих сухопутных животных.

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Полученные данные свидетельствуют о том, что некоторые виды спинозавров были способны плавать и нырять так же хорошо, как мезозойские крокодилы и морские ящеры. Однако далеко не все Spinosauridae обладали такой способностью, например, представители Suchomimus tenerensis большую часть жизни проводили на суше и плавать не умели.

Ранее международные исследователи из Великобритании и США озвучили новую теорию смерти динозавров на Земле. По их мнению, динозавры вымерли не из-за падения огромного астероида, а из-за последовавших за этим выбросов серных газов.

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Елена Апазиди
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