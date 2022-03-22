Озвучена истинная причина смерти динозавров

Группа ученых назвала новую теорию смерти динозавров 66 миллионов лет назад

Команда международных исследователей из Сент-Эндрюсского университета в Великобритании, Сиракузского университета в Нью-Йорке, а также Бристольского и Техасского университета в США озвучили новую теорию смерти динозавров на Земле. Они считают, что истинной причиной является не падение огромного астероида, а последовавшие за этим событием выбросы серных газов. Об этом они написали в статье, опубликованной в журнале PNAS.

По утверждениям ученых, после сильного удара от падения астероида Чиксулуб 66 миллионов лет назад в атмосферу выбросилось огромное количество серных газов, которые многие годы сохранялись на Земле, что сильно охладило планету. Кроме того, такое количество газов вызывало кислотные дожди и уменьшало количество попадающего на планету света. Это привело к нарушению фотосинтеза, который жизненно важен для растений и морского планктона, являющегося основой пищевой цепочки.

Первоначальные последствия удара выражались в колоссальных количествах каменной пыли, сажи и лесных пожаров. Но серные газы сыграли существенную роль в чрезмерном охлаждении планеты, сокращению солнечного света и изменении химического состава океана. Именно эта совокупность причин привела к массовому вымиранию, отметили специалисты.

В марте 2022 года американские ученые впервые создали модель реалистичной походки длинношеих динозавров диплодоков. Более всего она походила на то, как ходят современные бегемоты.